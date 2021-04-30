الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق مقهى مخالف و6 ورش صناعية وفض سرادق عزاء في دمياط

حملات
حملات

واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة دمياط حملاتها على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية والأماكن العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشهدت مناطق مختلفة بمراكز ومدن دمياط وكفر سعد والزرقا وفارسكور ومدينة عزبة البرج، حملات مكثفة أمس الخميس، أسفرت عن تحرير ٦٠ محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها من المخالفين، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى يقدم شيشة للمواطنين و ٤ ورش مخالفين لقرار مواعيد الغلق بدمياط و أيضاً ورشتين بفارسكور، كما تم فض سرادق عزاء بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا.

وتابعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملاتها على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية والأماكن العامة، لمتابعة ذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتحركت حملات مختلفة بمراكز ومدن دمياط و كفر سعد والزرقا وفارسكور ومدينة عزبة البرج، حملات مكثفة أمس الخميس، أسفرت عن تحرير ٦٠ محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها من المخالفين، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى يقدم شيشة للمواطنين و ٤ ورش مخالفين لقرار مواعيد الغلق بدمياط وأيضاً ورشتين بفارسكور، كما تم فض سرادق عزاء بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا.

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والالتزام التام بما تم إعلانه من قرارات وإجراءات فى هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس، حيث تابعت الحملات المنفذة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دمياط.

دمياط منال عوض محافظ دمياط كورونا فارسكور

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