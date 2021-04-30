جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الجمعة 30 أبريل 2021

يفضل الكثير من المواطنين السفر بالقطار لذلك يديرون محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 المقبل، والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك المنصات الإلكترونية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد وأسعار قطارات الصعيد وكيفية حجز التذاكر الإلكتروني.



جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الجمعة

من أحد مكتسبات التطويرات الهائلة التي حظيت بها هيئة سكك حديد مصر خلال الآونة الأخيرة هي وضع جدول مواعيد دقيق لتحريك ووصول القطارات من وإلى المحطات وفقا لمنظومة إلكترونية مترابطة وذلك لضمان عدم تعطيل الركاب عن مصالحهم وأعمالهم حيث يتحرك القطار رقم 158 من محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 10.30 صباحا ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 10.25 دقيقة مساءا فيما يتحرك القطار رقم 983 مكيف من محطة أسوان الساعة 7.30 صباحا ويصل القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويتحرك القطار رقم 776 مميز من القاهرة في تمام الساعة 4.30 فجرا ويصل سوهاج الساعة 1.10 ظهرا بينما يتحرك القطار رقم 978 VIB يقوم من القاهرة الساعة 6.30 صباحا ويصل سوهاج الساعة 6.30 مساءا

أسعار تذاكر قطارات الصعيد بدرجاتها

تحدد هيئة سكك حديد مصر أسعار تذاكر قطارات وفقا لعاملين هما المسافة بين محطة التحرك ومحطة الوصول و دراجته حيث وصل سعر تذاكر القطارات VIB ( القاهرة _ بني سويف) 85 جنيه للدرجة الأولى و 70 جنيه للدرجة الثانية فيما وصلت أسعار تذاكر قطار VIB ( القاهرة _ أسيوط) ل 170 جنيه درجة أولى و 125 جنيه درجة ثانية فيما وصل أسعار القطار الروسي ( القاهرة _ بني سويف) 30 جنيه والقطار المميز ( القاهرة _ قنا) 22 جنيه والقطار الروسي ( القاهرة _ قنا) 65 جنيه والقطار المميز (القاهرة - أسوان) 28 جنيه والقطار الروسي ( القاهرة _ أسوان) 85 جنيه

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كيفية حجز تذاكر القطارات إلكترونيا



مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الجمعة 30 أبريل و خطوات حجز التذاكر وأسعارها من أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني طوال أيام الأسبوع لذلك يمكن للراغبين في السفر عبر القطارات إتباع الخطوات التالية للحجز الالكتروني:-

تسجيل الدخول عبر الموقع هيئة سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة حجز تذاكر قطارات

تحديد محطة التحرك ومحطة الوصول

اختيار وسيلة الدفع الالكتروني

الضغط على زر حجز تذاكر