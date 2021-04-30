الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

غياب أبطال الحرب أثار حفيظة الشعب

تدليس التاريخ بأيدي الإخوان.. قصة احتفال قتلة السادات بنصر أكتوبر في الاستاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ظهر الفنان بيومي فؤاد في حلقة الأمس من مسلسل "الاختيار2"، وهو يتحدث عن الخلايا النائمة للإخوان التي ظهرت خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في عهد المعزول محمد مرسي، حيث كان هذا الاحتفال هو الأول من نوعه الذي يتم وسط قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذي تسبب آنذاك في غضب جموع المصريين الذين وصفوه حينها بأنه ممارسة للإرهاب على الملأ.

احتفالات نصر أكتوبر في عام حكم المعزول، عبرت عن سياسات محمد مرسى والإخوان، حيث سعوا لتكريم مكتب الإرشاد وقيادات التيارات الإسلامية، وعزل الأبطال الحقيقيين عن الاحتفال بانتصارهم في حرب سيناء.

- قيادات التنظيمات الإرهابية في احتفال أكتوبر

امتلأت مقاعد استاد القاهرة -المكان المخصص لاحتفال جماعة الإخوان آنذاك- بقيادات مختلف التنظيمات الإرهابية، حيث جلسوا في المقاعد الأولى وخلفهم آلاف من شباب الإرهاب الذين رددوا الهتافات الدينية التي ليس لها علاقة بنصر أكتوبر، هكذا كان المشهد، قبيحا أكثر مما ينبغي، مثيرا لاشمئزاز المصريين.

في الصفوف الأولى، جلس قيادات الإخوان ومكتب الإرشاد وقتلة السادات، وعلى رأسهم عبود الزمر، وطارق الزمر، وصفوت عبد الغني، ونصر عبد السلام، بينما غاب أبطال نصر أكتوبر الحقيقيين عن المشهد، مثل المشير حسين طنطاوي، وأبطال حرب أكتوبر الذين ما زالوا على قيد الحياة وأهالي الشهداء وأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لتصبح هذه هي الخطوة الأولى لجماعة الإخوان لتدليس التاريخ أثناء وجودهم في الحكم.

- المعزول تجاهل الحديث عن الانتصارات والسادات في خطابه

لم يكتف الإخوان بهذه المواقف المشينة في هذا اليوم العظيم - الاحتفال بنصر أكتوبر- بل ألقى المعزول محمد مرسي آنذاك خطابا لا يمكن اعتباره سوى أنه “خُطبة جمعة” حيث لم يتطرق فيه إلى انتصارات أكتوبر أو دور الرئيس الراحل محمد أنور السادات فأثار هذا الأمر غضب الشعب المصري، حيث إن قتلة السادات كانوا يكرمون بينما الأبطال الحقيقيون غابوا عن المشهد بالكامل، الأمر الذي أظهر ما يخبئه أعضاء الجماعة الإرهابية في جعبتهم من ترصد وتصفية حسابات مع المخالفين لهم في الرأي.

مصر الإسلام ذكرى سيناء محمد مرسي

الأكثر قراءة

ماذا قال بيومي فؤاد عن الخلايا النائمة للإخوان في «الاختيار 2»؟

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢ مليون جنيه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

قِبْلة «الكارثة الإسرائيلية».. مَن هو الحاخام «شمعون بار يوحاي»؟

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بزراعات النخيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«انتخابات ديمقراطية».. لجنة حقوق الفلسطينيين تدعو مجلس الأمن للتدخل الفورى

إسرائيل: أى اتفاق سىء مع إيران سيؤدى لحرب.. وطائراتنا تصل لأى مكان

مقتل أكثر من 38 شخصًا فى احتفال يهودى بإسرائيل