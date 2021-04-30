«كارثة إسرائيل».. قتلى ومصابون بالعشرات فى تدافع بحفل دينى (صور)

لقي ما لا يقل عن 44 شخصًا مصرعهم وأصيب 150 آخرون في تدافع خلال احتفال ديني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقعت الحادثة فجر الجمعة خلال احتفال ديني يهودي في شمال إسرائيل، حيث شارك عشرات الآلاف من اليهود في رحلة الحج السنوية إلى قبر الحاخام «شمعون بار يوحاي» على جبل ميرون.

وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل» أن سبب الحادث يعود لانزلاق عدد من المشاركين في الاحتفال عند الممر الخاص بالخروج من الموقع الديني، الأمر الذي أدى إلى تدافع وعمليات سحق قاتلة.

وكان عشرات الآلاف من اليهود تجمعوا عند ضريح الحاخام «شمعون بار يوشاي» للاحتفالات السنوية التي تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

ويعد هذا الضريح من أقدس الأماكن في العالم اليهودي وهو موقع مزار سنوي.



كارثة إسرائيل

كارثة إسرائيل

كارثة إسرائيل

كارثة إسرائيل

كارثة إسرائيل