توريد 70947 طن قمح للصوامع وحصاد 130 ألف فدان في كفر الشيخ

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية القمح المحلي الموردة لموسم 2021 حتى، صباح اليوم، بلغت 70947 طنا و 556 كيلو قمح محلي، وأن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بغت130 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 232 ألف فدان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 20 شونة وصومعة، ونقاط تجميع.

- تطبيق إجراءات كورونا خلال عمليات الفرز والاستلام

وأكد محافظ كفر الشيخ على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية القمح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

- أسعار توريد القمح

ووجه المحافظ ،المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة الزراعة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال القمح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيهات، ودرجة 23 بـ 715 جنيها، ودرجة 23.5 بـ 725 جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة القمح المورد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

ووجه "نور الدين"، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين، لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .