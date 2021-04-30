الجيش اليمنى يسعى لفك الحصار عن تعز.. ومعارك حاسمة بالريف الغربي

«الحوث» فقدعشرات القادة الميدانيين في صفوفه

قال قائد اللواء 17 مشاة بمحور محافظة تعز اليمنية، العميد الركن عبدالملك الأهدل، بأن المعارك التي يخوضها الجيش في جبهتي مقبنة والكدحة بالريف الغربي، مصيرية ومهمة.

و أكد قائد اللواء 17 مشاة بمحور محافظة تعز اليمنية، أن الجيش يسعى من خلالها إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولا إلى منطقة البرح من أجل فك الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على السكان، وفقا لموقع "سبتمبر نت".

- استمرار المعارك

تأتى تصريحات "الأهدل" بالتزامن مع استمرار المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في أرياف تعز، والذي أشار إلى أنه خلال الأيام الماضية فقدت الميليشيا عشرات القادة الميدانيين في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والآليات العسكرية والأسلحة التي اغتنمها الجيش طوال الفترة السابقة.

كما شدد على أن التقدم الميداني كبير جدا في أرياف المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، موضحا أن المناطق التي تم تحريرها بتعز استراتيجية ومهمة، وفيها تلقت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بشرياً وفي العتاد والسلاح.

ونفى "الأهدل" الأنباء التي ترددت حول توقف المعارك في جبهة مقبنة، وأرياف تعز الغربية والجنوبية، مؤكدا أن الجيش يخوض مواجهات ضد ميليشيا الانقلاب بشكل مستمر، سواء في مقبنة ،أو في جبل حبشي، أو الأحكوم.

- السيطرة على مرتفعات تلال السوداء

جدير بالذكر أن الجيش اليمنى كان حقق خلال الفترة الماضية تقدما ميدانيا في محافظة تعز،و أعلنت وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضية، السيطرة على مرتفعات لتلال السوداء كانت تتمركز فيها الميليشيات.

وكانت الرئاسة اليمنية، أعلنت، أمس الخميس، تأييدها ودعمها للموقف السعودي الداعم لجهود السلام، وما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدم القبول بوجود تنظيمات مسلحة في اليمن خارج الدولة.

وأشاد مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبد الله العليمي، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالموقف الواضح للمملكة والذي ورد في مقابلة ولي العهد حول انقلاب الحوثي على الشرعية، وحول عدم القبول بأي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة في اليمن خارج سلطة الدولة.