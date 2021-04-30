تشميع كافيتريا وتحرير 10 محاضر لعدم ارتداء كمامة في كفر الشيخ

ترأست المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، حملة على المطاعم والكافيهات، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية والصحية.

وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 15 شيشة وغلق كافيتريا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكذلك غلق المحلات والمطاعم غير الملتزمة بالاشتراطات للتأكد من ارتداء الكمامات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقاد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير العديد من محاضر الغلق، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

كما ترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالعاصمة، ومتابعة الكافتريات، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية على المخالفين.

فيما ناشد محافظ كفر الشيخ، أصحاب المطاعم والكافيهات والمحال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والالتزام التام بما تم إعلانه من قرارات وإجراءات فى هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا يرغب في غلق المحال والمطاعم، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم هم من يتخذون قرار غلق محالهم أو مقاهيهم لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية، وصحة المواطن والأسر هي الأهم، فأي تهاون في ذلك سيؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيداً بالتعاون بين القطاعات الصحية، الصحة والتأمين و والإسعاف والجامعة " في استقبال وعلاج مرضى كورونا والمشتبه فيهم.

وشددّ محافظ كفر الشيخ، على منع التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات، والقرارات الصادرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.