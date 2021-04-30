الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة ندبت الطب الشرعي لتشريح الجثة

الزوج ادعى سقوطها على لوح زجاج.. التحقيق في العثور على سيدة مذبوحة بالجيزة

العثور على سيدة مذبوحة
العثور على سيدة مذبوحة

تجري النيابة العامة في الجيزة، تحقيقات موسعة لبيان مدى تورط مبيض محارة في ذبح زوجته بمنطقة الهرم بعد العثور عليها غارقة في دمائها في مطبخ الشقة.

 
وتستمع النيابة لأقوال الزوج بعد عثوره على جثة زوجته داخل مطبخ شقتها في منشأة البكاري، حيث تبين من التحريات أنه عثر على جثة المجني عليها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والفك السفلي. 

- أقوال الزوج


وقال الزوج أمام جهات التحقيق إن زوجته مريضة بالسكري، وكان نائما بجوار أطفاله، فسمع صوت ارتطام بالأرض، و توجه لمصدر الصوت بمطبخ الشقة فعثر على جثة زوجته، مرجحًا إصابتها بـ" غيبوبة السكر"، وأثناء سقوطها اصطدمت يديها بـ" لوح الزجاج" ما تسبب في كسره وإصابتها التي أودت بحياتها في الحال. 

وناظرت النيابة جثة المجني عليها، وتبين بها آثار ذبح بالرقبة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 كما أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى حدوث الواقعة كما يرويها الزوج، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان حقيقتها وحول علاقة الزوجين.
و كشفت التحريات أن المجني عليها متزوجة منذ عدة سنوات، من عامل يكبرها بـ 3 سنوات، ولديهما 4 أطفال. 

- تفاصيل الواقعة


 وكان قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقته بالهرم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة ربة منزل مصابة بجرح قطعي في الرقبة.

وبالتحريات تبين أن وراء زوج السيدة هو من ابلغ عن الواقعة، وادعى سقوطها على لوح زجاج نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر، و تم التحفظ على الزوج لاستجوابه حول ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة مبيض محارة زوجته ذبح الهرم

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