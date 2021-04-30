الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مراقبة الأغذية» تحرر 295 محضرًا لمنشآت مخالفة في كفر الشيخ

أسماك مملحة فاسدة
أسماك مملحة فاسدة

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك واستعدادًا لاستقبال عيد شم النسيم، شنت إدارة مراقبة الأغذية حملة تفتيش على منشآت تداول الأغذية، إذ قامت بالتفتيش على 476 منشأة وفحص 590 عينة مواد غذائية، وتم إعدام 1121 كجم و49 لتر من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، كما حررت الحملة 295 محضرًا لمنشآت مخالفة.

وقالت سلام، إن إدارة مراقبة الأغذية لا تدخر جهدا في الرقابة والتفتيش على منشآت تداول الأغذية لضمان جودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وحرصا على صحة المواطن المصري .

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ في الفترة من 29 إبريل وحتى 3 مايو القادم، في إطار الاستعداد لأعياد شم النسيم.

وأوقف جميع الإجازات خلال الفترة المذكورة، كما تم تشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات كما تم إخلاء 30% من أسرة المستشفيات في بعض التخصصات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال والعناية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ 4000 جنيه على المخالفين، إذ ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل تخطي الموجة الثالثة من الوباء.

كفر الشيخ الصحة شم النسيم كورونا منشأت

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