وكيل «دينية النواب» يحذر من تهاون المواطنين بإجراءات كورونا

لا نريد الوصول إلى سيناريو الهند

حذر النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ ببنى سويف ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس من حالة من التراخي والتهاون عند بعض المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا عن طريق إقامة التجمعات مما أسفر عن ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف النائب نادر يوسف نسيم أن الدولة تعمل بكل طاقتها من أجل الحفاظ على حياة المصريين من كورونا بتوفير اللقاح من خلال التسجيل علي موقع وزارة الصحة، مطالبا الجميع بسرعة التسجيل والحصول علي اللقاح الذي توفره الدولة بالمجان حماية للجميع وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر بالحصول على اللقاح لتشجيع المواطنين على الحصول عليه.

وحذر نسيم من التهاون في التعامل مع كورونا لأن ذلك يضر بالجميع، مضيفا: "كلنا يرى ما يحدث في الهند من إصابات تصل إلى مليون حالة كل ثلاثة أيام ووفيات بالآلاف ولا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة الصعبة".

وطالب النائب نادر يوسف نسيم أجهزة الدولة بمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات وتفعيل الغرامات علي من يخالف ذلك خلال فترة الأعياد وشم النسيم وخاصة أماكن التجمعات والمولات والأسواق والكافيهات لتجنب الكارثة خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية لمتابعة سير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالخطة التى تنفذها المحافظة للتعامل مع جائحة كورونا،في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر للأطقم الطبية ولكافة العاملين بالقطاع الصحي على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية وما قبلها وما يقدمونه حاليا باعتبارهم حائط الصد وخط الدفاع الأول في معركة مواجهة الكوورنا ،مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بنفس الروح الجماعية التى سادت المنطومة خلال الفترة الماضية،مع الاستعداد الجيد والدائم لمواجهة أية مستجدات، خاصة مع توقعات بزيادة أعداد الحالات المصابة خلال الفترة القادمة بسبب الأعياد والتجمعات المتوقعة، وذلك رغم التعليمات والإجراءات المشددة التى تنفذها أجهزة الحكومة.