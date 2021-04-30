إيطاليا: إعطاء 19.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء 19.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ377 ألفًا و973، في اليوم الواحد وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 17 أسبوعًا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 01ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 120 ألفًا و544.

وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعًا.

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، حاجز الـ150 مليون حالة، وفقًا لأحدث الإحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان منها تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.