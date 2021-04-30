الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: إعطاء 19.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء 19.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ377 ألفًا و973، في اليوم الواحد وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 17 أسبوعًا. 

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 01ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 120 ألفًا و544.

وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعًا.

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، حاجز الـ150 مليون حالة، وفقًا لأحدث الإحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان منها تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

إيطاليا كورونا لقاحات كورونا جونز هوبكنز الأمريكية معدل التطعيم في إيطاليا

الأكثر قراءة

ماذا قال بيومي فؤاد عن الخلايا النائمة للإخوان في «الاختيار 2»؟

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢ مليون جنيه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

قِبْلة «الكارثة الإسرائيلية».. مَن هو الحاخام «شمعون بار يوحاي»؟

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بزراعات النخيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«انتخابات ديمقراطية».. لجنة حقوق الفلسطينيين تدعو مجلس الأمن للتدخل الفورى

إسرائيل: أى اتفاق سىء مع إيران سيؤدى لحرب.. وطائراتنا تصل لأى مكان

مقتل أكثر من 38 شخصًا فى احتفال يهودى بإسرائيل