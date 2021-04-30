كازاخستان تسجل 2853 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 319 ألفًا و818 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2626 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 273 ألفًا و915 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 42 ألفًا و730 شخصًا، منهم أكثر من 15 ألفًا و 207 مريضًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضًا 763 في حالة حرجة.

إصابات كورونا حول العالم

وتخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقًا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليونًا و530 ألفًا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 32.2 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 18.7 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ14.5مليون حالة.

وفيات فيروس كورونا حول العالم

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 575 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 401 ألف ثم المكسيك بأكثر من 216 ألف وفاة.