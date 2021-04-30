ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

ضبط 2 طن جبنة رومى مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب في المواد التموينية المختلفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 67 طبق لحوم مفرومة، وعدد 30 كجم فول صويا يتم فرمه وإضافة ماده حمراء اللون مجهولة المصدر ومضرة بالصحه العامة له وتعبئته على أنها لحوم مفرومة، وجرى التحفظ على المضبوطات.

كما تم ضبط 43 علبة حلاوة طحينية 650 جم و36 علبة تونة و30 علبة بسكويت وعدد 500 علبة لبان وكلها منتهية الصلاحية معروضه للبيع داخل سوبر ماركت كبير، وضبط عدد 160 قرص جبن رومي زنة 13 كجم بإجمالي 2 طن بدون مستندات تدل على مصدرها داخل منشر غير مرخص، وضبط 30 شيكارة سكر، بإجمالي طن ونصف و 40 شيكارة سكر بودرة، وذلك داخل مركز تعبئة وطحن السكر غير مرخص.

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 30 كرتونة ويڤر بسكويت مغطي بالشيكولاته زنة الكرتونة 5 كجم مجهولة المصدر بمركز توزيع مواد غذائيه غير مرخص.

كما شنت إدارة تموين إدكو بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن، ضبط محل لبيع البويات غير مرخص بادكو لحيازته وعرضه بويات منتهية الصلاحية عدد ٦٣ عبوة مختلفة الأحجام تم التحفظ عليهم وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض،و ضبط محل لبيع البويات والحدايد غير مرخص بادكو لحيازته وعرضه بويات منتهية الصلاحية تم التحفظ عليهم .

وضبط مخبز بلدي بإدكو لعدم إعلانه عن مواعيد شهر رمضان وعدم الاعلان عن بيانات المخبز علي واجهته، وضبط موزع غاز ومسئول مستودع لعدم إعلانه عن أسعار أسطوانات الغاز للمواطنين وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة المختصة.