الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 2 طن جبنة رومى مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب في المواد التموينية المختلفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط  67  طبق لحوم مفرومة، وعدد 30  كجم فول صويا يتم فرمه وإضافة ماده حمراء اللون مجهولة المصدر ومضرة بالصحه العامة له وتعبئته على أنها لحوم مفرومة، وجرى التحفظ على المضبوطات.

كما تم ضبط 43  علبة حلاوة طحينية  650 جم و36  علبة تونة و30  علبة بسكويت وعدد 500  علبة لبان وكلها منتهية الصلاحية معروضه للبيع داخل سوبر ماركت كبير، وضبط عدد 160  قرص جبن رومي زنة 13 كجم  بإجمالي 2 طن  بدون مستندات تدل على مصدرها داخل منشر غير مرخص، وضبط  30  شيكارة سكر، بإجمالي طن ونصف و 40  شيكارة سكر بودرة، وذلك داخل مركز تعبئة وطحن السكر غير مرخص. 

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 30 كرتونة ويڤر بسكويت مغطي بالشيكولاته زنة الكرتونة 5  كجم مجهولة المصدر بمركز توزيع مواد غذائيه غير مرخص. 

كما شنت إدارة تموين إدكو بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن، ضبط محل لبيع البويات غير مرخص  بادكو لحيازته وعرضه بويات منتهية الصلاحية عدد ٦٣ عبوة مختلفة الأحجام تم التحفظ عليهم وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض،و ضبط محل لبيع البويات والحدايد غير مرخص  بادكو لحيازته وعرضه بويات منتهية الصلاحية  تم التحفظ عليهم .

وضبط مخبز بلدي بإدكو لعدم إعلانه عن مواعيد شهر رمضان وعدم الاعلان عن بيانات المخبز علي واجهته، وضبط موزع غاز ومسئول مستودع لعدم إعلانه عن أسعار أسطوانات الغاز للمواطنين وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

حملة تموينية تموينية البحيرة محافظة البحيرة مديرية التموين بالبحيرة بالبحيرة

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