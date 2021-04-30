إصابات «كورونا» تقترب من نصف مليون حالة في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، تسجيل 1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 403 آلاف و728 حالة.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 90 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و368 شخصًا.



وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 338 ألفا و312 شخصا، بعد تماثل 2881 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في بلغاريا، 49 ألفا و48 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، حاجز الـ150 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية



وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليوناً و530 ألفا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.



وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.



وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 32.2مليون إصابة، في حين سجلت الهند 18.7 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 14.5مليون حالة.

وفيات فيروس كورونا حول العالم

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 575 ألف وفاة ،تليها البرازيل بأكثر من 401 ألف ثم المكسيك بأكثر من 216 ألف وفاة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.