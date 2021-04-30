أوكرانيا تُسجل 307 وفيات وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت أوكرانيا 10 آلاف و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و69 ألفًا و537 حالة.



وأفادت السلطات الصحية- وفق ما أوردته صحيفة «يوكرنفورم» الأوكرانية، اليوم الجمعة- بأنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 307 وفيات جديدة بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 44 ألفًا و85 شخصًا.



وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و655 ألفًا و525 شخصًا، بعدما تماثل 20 ألفًا و192 شخصًا للشفاء خلال الساعات الماضية.

أوكرانيا: سنحصل على حوالي مليون جرعة من لقاح فايزر الشهر المقبل

صرَّح وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، بأنه من المقرر أن تحصل بلاده على ما يقرب من مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في شهر مايو المقبل.



وقال «ستيبانوف»، في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، الأربعاء الماضي: "نتوقع الحصول على لقاح فايزر من مصدرين: أولهما (كوفاكس) وهي الآلية الدولية التي شكلتها منظمة الصحة العالمية لدعم إنشاء مرافق التصنيع وإجراء عمليات الشراء بهدف التوزيع العادل للقاحات، وتُقدَّر الكمية بـ473 ألفًا و850 جرعة، ولدينا تأكيد رسمي من (كوفاكس) على أن توريد اللقاح سيتم قبل يومي 17 و18 مايو المقبل" .. مشيرًا إلى أنه من المتوقع في مايو أيضًا استلام 500 ألف جرعة بموجب عقد مباشر مع شركة فايزر .



وأوضح «ستيبانوف» أنه من المقرر إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.. مشيرًا إلى أن دفعة أخرى من لقاح كورونافاك الصيني ستصل إلى أوكرانيا بنهاية شهر أبريل الحالي.



يذكر أن أوكرانيا تستخدم حاليًا ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" وهي: كوفيشيلد أوكسفورد/ أسترازينيكا، وكورونافاك من سينوفاك-بيوتك واعتبارًا من يوم 18 أبريل، بدأت استخدام لقاح فايزر.