محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات الأزمة اليمنية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج أخر تطورات الأزمة اليمنية وذلك للوقوف علي مستجدات الأوضاع في اليمن.

وخلال اللقاء استعراض الجانبين الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً لقناة "الأخبار السعودية اليوم الجمعة.

حضر اللقاء كل من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، كما حضر القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينريل.