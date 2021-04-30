الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم اليابان تهبط بفعل توقعات محبطة لشركات التكنولوجيا ومخاوف الجائحة

«ارتفاع وتيرة الإصابات».. مخاوف كورونا تهوى بالأسهم اليابانية

أسهم اليابان
أسهم اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الجمعة، متأثرة بتوقعات مخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا، في حين أثر الارتفاع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد على معنويات المستثمرين.


وتراجع المؤشر نيكي 0.83 بالمئة ليغلق عند 28812.63 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.57 بالمئة إلى 1898.24 نقطة.
 

قادت أسهم التكنولوجيا اليابانية الخسائر، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى أحدث تقارير نتائج الأعمال وباعوا أسهم الشركات التي أخفقت في نحقيق توقعاتهم المرتفعة لانتعاش قوي هذا العام، وذلك حسبما قال محللون.


وقال المحللون إن مخاوف المستثمرين تزداد أيضًا بشأن كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات الجديدة في طوكيو وأوساكا حتى بعد إعلان حالة الطوارئ بالمدينتين بداية هذا الأسبوع.
 

كانت طوكيو سجلت 1027 إصابة يومية أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 18 يناير.

 وحث حكام طوكيو وثلاث محافظات يابانية مجاورة، السكان على الامتناع عن السفر من وإلى منطقة العاصمة وداخلها وذلك قبل يوم من بدء عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد، التي تشهد حاليًا الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات انتانية، وجلطات دموية.

الأسهم اليابانية كورونا طوكيو التكنولوجيا اليابان

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