ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لـ122 ألف حالة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 122 ألفا و7 حالات.



وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية «كيه بي إس»، اليوم الجمعة - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1828 حالة.



وأشارت الشبكة إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 164 شخصا.

كما أعلنت كوريا الجنوبية، أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 2,808,794 شخص منذ أن بدأت حملة التلقيح في 26 فبراير الماضي، ويمثل هذا 5.5% من مجمل عدد السكان.



وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية -في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- أمس الخميس إن عدد من تلقوا جرعتين من اللقاح وصل إلى 168,721 شخص بنسبة 0.3% من مجمل عدد السكان.

إصابات كورونا حول العالم

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد، حول العالم، حاجز الـ150 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية



وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليوناً و530 ألفا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.



وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 32.2مليون إصابة، في حين سجلت الهند 18.7 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 14.5مليون حالة.

وفيات حول العالم



أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 575 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 401 ألف ثم المكسيك بأكثر من 216 ألف وفاة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.