«اللهم نور قلبي».. دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان

يُعد الدعاء من أفضل الأعمال الصالحة التي حث الله عليها المؤمن للتقرب منه في شهر رمضان، حيث قال في محكم آياته «ادعوني استجب لكم»، والإلحاح في طلب شيء من الله، فالدعاء مغير الاقدار.

وبدأ العد التنازلي في شهر رمضان الكريم، شهر الرحمات، والعبادة، والتقوى، والمغفرة شهر الخير، والبركات، الذي يتنظر المسلمون في شتى بقاع الأراض من كل عام، راجين أن يخرجهم من شهر شهر القرآن، وقد غفر لهم.

ويتقرب العباد من الله بكثره الأدعية مع أوائل النصف الثاني من الشهر الكريم نكثر الدعاء، واللجوء إلى الله أكثر بالمواظبة على الصلاة، والصدقات، وقراءة القرآن. وهناك العديد من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، ويكون البحث عنها كل يوم من أيام الشهر الكريم.

تنشر "الدستور" دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم، وبعض الأدعية المستحبة عند الله عز وجل في هذا اليو:

-"اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يامنور قلوب العارفين":

-''اللهم إني أعوذ بك من سخطك، وأعوذ بك ربي، من عقوبتك، وأعوذ بك يالله من لا أحصي نعمك إلهي أعوذ بك من العلم الذي لا ينفع، ومن القلب الذي لايخشع، ومن الدعاء الذي لايسمع، ومن النفس التي لاتشبع"



-"اللهم اني أسألك خير السؤال، وأسألك الخير كله، إلهي اطلب منك أن تقضي لي حاجتي، وانت اعلم بها ياالله مني"



-"اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ".



-"وقربني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ".

-"اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ".

-"اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ".

"اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ".

-"اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ".

-"اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ".