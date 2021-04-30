الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 143 شيشة مضبوطة أثناء حملات بمركز المراغة في سوهاج

إعدام شيشة مضبوطة
إعدام شيشة مضبوطة

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، 143 شيشة جرى ضبطها خلال الحملات التي شنتها على المقاهي والكافتيريات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المهندس حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة، إنه جرى إعدام عدد ١٤٣ شيشة مضبوطة أثناء الحملات التي شنتها الوحدة المحلية بنطاق مركز المراغة على المقاهي والكافيهات، مضيفا أنه تمت عملية الإعدام بحضور نواب رئيس المركز، وسكرتير عام الوحدة، وقسم الإشغالات.

وأشار “ناصر” إلى أن الحملات تأتي بناء على تكليفات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم على المقاهي والمحال التجارية لمجابهة فيروس كورونا “كوفيد-19 ” حفاظاً على الصحة العامة.

جدير بالذكر أنه شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، حملة تفقدية على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جرت الحملة بقيادة المهندس حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة، بحضور كلا من علي الفرغل بريقع، وأحمد أبوهمام، وأحمد إبراهيم نواب رئيس المركز، ويسري عبدالحفيظ سكرتير عام الوحدة، وبالتنسيق مع مركز شرطة المراغة، ومسؤولي المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات.

وشملت رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة المراغة، وأسفرت عن رفع وإزالة كافة الخيام والتندات الخاصة المخالفة بشارع عبدالمنعم رياض، وشارع بورسعيد، وشارع النيل، وشارع المحكمة، وشارع أحمد بدوي والتي تم تركيبها بشكل مخالف، وكذلك رفع التعديات عن الطريق العام التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير ٢٥ محضر إشغال وقطع جزء من الطريق للباعة الجائلين، و٩ محاضر نظافة عامة، كما تم ضبط ٢ مقهى تقدم شيشة وتم إغلاقها بالشمع، وضبط ١٠ شيشة لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدد من الموازين والمضبوطات المتنوعة.

محافظة اجراءات ضبط سوهاج إشغالات

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