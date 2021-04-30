باكستان تسجل 5112 إصابة و131 وفاة جديدة بكورونا

حصيلة الحالات وصلت 820 ألفا

سجلت باكستان 5 آلاف و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 820 ألفا و823 حالة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 131 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و811 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 711 ألفا و465 شخصا بعدما تماثل 3 آلاف و272 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفا و547 شخصا.

- رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد عدم فرض الإغلاق الكامل في البلاد



وفي سياق متصل ، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه لن يتم فرض إغلاق كامل في أنحاء البلاد في الوقت الحالي، يأتي ذلك في ظل الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورون المستجد التي تشهدها باكستان.



وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، حسبما نقلت قناة (جيونيوز) الباكستاني،أنه لن يتم تطبيق الإغلاق في الوقت الحالي حيث إنه سيؤثر على الطبقة العاملة وأعمالها التجارية، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامات واتباع تدابير الوقاية من الفيروس لتجنب الإغلاق.

- تحذير من الوصول لسيناريو الهند



وحذر "خان" عقب ترؤسه اجتماعا للجنة التنسيق الوطنية المعنية بفيروس كورونا حول مستجدات الوضع الحالي للوباء في البلاد ،أنه إذا لم يتم توخي الحذر فإن الوضع في باكستان سيشبه الوضع في الهند في غضون الأسبوع أو الاسبوعين القادمين.



كما أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، الأحد الماضي، الاستعانة بالجيش في أقاليم البنجاب، وجيلجيت بالتستان، وبلوشستان، وخيبر باختونخوا، بالإضافة إلى العاصمة إسلام أباد من أجل فرض القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل صارم.



وأوضح وزير الداخلية شيخ رشيد، في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن قرار الاستعانة بالقوات المسلحة تم اتخاذه خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عمران خان.

