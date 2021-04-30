هل خروج المسلم عن تعليمات مواجهة كورونا مخالف للشرع؟.. المفتي يجيب

أكد أن المخالف يأثم لأنه عرض نفسه وحياة الناس للخطر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب شرعًا الانصياع لتدابير الدولة انطلاقا من وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ويجب الطاعة، والمخالف يأثم لأنه عرض نفسه وحياته وحياة الناس للخطر.

وأضاف مفتي الجمهورية لـ"الدستور"، أن كل تدابير الدولة يجب أن تنفذ لأنها مبنية على دراسات ومخالفة التدابير يجعل الإنسان محل الخطر شارحا أن الإنسان هو محور التكليفات الشرعية ومحور الكون، والشرع الشريف يحمي الإنسان، وإذا كان الإنسان هو المحور وحفظه وحمايته هو محل التكليف يجب ألا نربك المشهد والاستماع للدعوات الأخرى التي يترتب عليها نتائج سلبية.

- تخصيص خط ساخن لفتاوى الصيام

وخصصت دار الإفتاء خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على الفيس بوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته.

كما يحتوي الكتاب على كل الفتاوى التي وردت إلى الدار في الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، ويجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوي على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر. يأتي ذلك ضمن الجهود الصادقة لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.

- حزمة من الخدمات تسهل التواصل بين المفتي والمستفتي

وتطلق الدار حُزمة من الخدمات الشرعية التي تسهل عملية التواصل بين المفتي والمستفتي، حيث تقدم الدار خدمة البث المباشر بشكل يومي على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، لتلقي أسئلة الصائمين.

وتقدم الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتقديم وجبة إيمانية مكثفة خلال الشهر الفضيل تعين المسلم على الطاعة وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات.