غلق وتشميع 47 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت محافظة الغربية، غلق 40 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الخميس.

وناشد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية والسناتر الخاصة بالجامعات أو الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب واسرهم على حد سواء.



وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات التي قد تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.