مصرع طفل سقط من الطابق الثالث أثناء لهوه فى سوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء لهوه بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل حمزة غ ص 5 سنوات جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، بعد سؤال والده غريب ص هـ 32 سنة يعمل نجار، أقر بأنه أثناء لهو نجله أعلى سلم المنزل انزلقت قدمه وسقط أرضًا، مما أدى إلى وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتمت المعاينة من النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على عاطل لسرقته منزل عامل بدائرة قسم ثان سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ من المدعو محمد ع ع ا - 20 عامًا عامل ومقيم قسم ثان سوهاج عن قيام شخص بدخول مسكنه وسرقة دراجته الهوائية وبعض المتعلقات المستعملة من مسكنه بذات العنوان بدائرة القسم، ولايتهم أحدًا بالسرقة.

بإجراء التحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو رأفت ع م ب - 37 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقى خطر سرقات عامة بقسم أول سوهاج والسابق إتهامه في عدة قضايا متنوعة اخرهم القضية سرقة وسائل نقل.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم والمسروقات بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.