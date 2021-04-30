بيطرى الغربية: تكثيف حملات التفتيش على مصانع تدخين الأسماك والرنجة

استعدادًا لشم النسيم وعيد الفطر

أكد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تكثيف حملات التفتيش والرقابة على مصانع تدخين الأسماك والرنجة، وفحص الإنتاج أولا بأول، وكذا أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، المعلبات، وتقديم الدعم لكافة احتياجات مجازر المحافظة من خلال مشروع تحسين الخدمة بالمجازر (المادة الملونة – أدوات النظافة والمطهرات)، استعدادا لشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، في حديثه لـ"الدستور"، أن الاستعدادات تشمل استمرارية تفعيل غرفة الطوارئ المركزية بالمديرية وفروعها التابعة بمراكز المحافظة الثمانية على مدار الـ 24 ساعة، بنظام النوبتجيات لتلقى شكاوى المواطنين أو أي جهة رقابية أو رئاسية، وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم خلال تلك الفترة، ووضع برنامج زمني وخطة للمرور والمتابعة اليومية على أسواق المحافظة بشكل عام لإحكام الرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها وخاصة الأسماك وأنواعها، والتنسيق والتعاون مع غرفة الطوارئ بالمحافظة لتلقى أي شكاوى ترد حيال أي مخالفات أوضبطيات بمعرفة كمائن المحافظة.

وأكد أن ذلك بجانب التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة فى أعمال الضبطيات وإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية، والمرور على المجازر، وتعميم برنامج إرشادى وتثقيفي على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، من خلال إدارة الإرشاد البيطري وأقسامها بالإدارات البيطرية لتقديم التوعية بأساليب طرق المعرفة ومدى صلاحية الأسماك للإستهلاك الأدمى من عدمه بمختلف أنواعها (طازجة – مدخنة ومملحة)، وعمل غرفة عمليات تعمل بنظام النوبتيجية 24ساعة، لتلقى شكاوى لمواطنين، والعمل على التحقق منها وإزالة أسبابها.

وعلى جانب متصل، تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، في وقت سابق، بالاشتراك مع تموين الغربية والجهات المعنية، من ضبط 3 أطنان و500 كيلو أسماك مدخنة «رنجة» وأسماك هارنج، داخل 3 مصانع فى مركزى طنطا وكفرالزيات، قبل طرحها بالأسواق استعدادا لبيعها فى أعياد الربيع وشم النسيم.

وتلقى الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تقريرُا بتمكن حملة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بطنطا وكفرالزيات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على بعض مصانع الأسماك المدخنة "الرنجة" بمركزى طنطا وكفرالزيات، من ضبط 3 أطنان و500 كيلو أسماك "رنجة" و"هارنج" غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتحرير 4 محاضر مخالفات لـ 4 مصانع.

وتم التحفظ على المضبوطات و التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وطلب فحص المضبوطات والتأكد من سلامتها صحيا للاستهلاك الأدمى.

الدكتور حاتم كمال أنور

الدكتور حاتم كمال أنور