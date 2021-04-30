السيطرة على حريق التهم منزلين بسبب تطاير شرار من فرن بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق التهم منزلين بدائرة مركز دار السلام جنوبي المحافظة، إثر تطاير شرار من فرن بلدي أثناء السحور، وتم الدفع بسيارتي إطفاء ومن ثم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، نشوب الحريق بمنزل ملك عبد الواحد ص ا ل 36 سنة يعمل محامي، وامتد لمنزل ملك محمد ى ع م 51 سنة موظف حكومي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال المذكورين أقرا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، ورجحا أن يكون سبب الحريق تطاير شرار من فرن بلدي أثناء تجهيز وجبة السحور، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل شهد السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، ختام البرنامج التدريبي للعاملين بالمراكز التكنولوجية على الاشتراطات البنائية الجديدة واعتماد الإيصال المميكن.

واستمر البرنامج بديوان عام المحافظة خلال الفترة من 26 وحتى 28 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام متتالية، بحضور رانيا رمضان مسئول التدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و5 متدربين من العاملين بكل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين على مستوى المحافظة وهم "مدير المركز التكنولوجي، ومدير الإدارة الهندسية، ومشرف النظام، ومسئول المتغيرات المكانية، والمسئول المالي".

وأكد نائب محافظ سوهاج على أهمية الاستفادة من الدورات التدريبية لرفع معدلات الأداء، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، موجها بالتنسيق مع الجامعة لتحقيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وتعاون المركز التكنولوجي مع الوحدة الحسابية لاعتماد الإيصال المميكن.