عدد وفيات كورونا فى البرازيل يتجاوز 400 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تجاوز عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد حاجز 400 ألف

حالة.

وشهدت البرازيل ثاني أكبر حصيلة إجمالية للوفيات بعد الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الأولى.

وأصيب أكثر من 14.5 مليون شخص في البرازيل، أكبر دولة في أمريكا اللاتينية وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.

وكانت البلاد قد سجلت 300 ألف حالة وفاة بالفيروس كورونا قبل أكثر من شهر بقليل، مع تزايد عدد الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عامًا.

وانهار النظام الصحي في البرازيل - البلد الذي يبلغ عدد سكانه 210 ملايين نسمة- أو على وشك الانهيار في العديد من المناطق.

وقلل الرئيس البرازيلي اليميني الشعبوي، جاير بولسونارو ، من شدة التهديد الذي يشكله الفيروس وأعرب عن شكوكه في فعالية اللقاحات.

وبدأت لجنة تحقيق برلمانية عملها يوم الثلاثاء الماضي لتسليط الضوء على تصرفات الرئيس وتجاوزاته مع تصاعد حدة الجائحة في البرازيل.

ويُتهم بولسونارو، من بين أمور أخرى، برفض وإبطاء عمليات التسليم المحتملة للقاحات كورونا واختلاس أموال اتحادية مخصصة لمكافحة الأوبئة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.