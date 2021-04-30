مقتدى الصدر يتلقى لقاحا ضد كورونا ويحث العراقيين على التطعيم ( فيديو)

تلقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدرلقاحا مضادا لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، فيما حث العراقيين على أخذ اللقاح.

وظهر الصدر في مقطع فيديو نشره حساب مصلح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف بلقب "وزير الصدر"، وهو يتلقى اللقاح في أحد المراكز الصحية يعتقد أنه في محافظة النجف حيث مقر إقامته.

ونقل العراقي عن الصدر قوله: "أخذت اللقاح من أجل الشعب، فلا تخذلوني. هلموا لأخذ اللقاح جزيتم خيرا".

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ1058794 حالة، كما يعتبر الدولة الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات جراء المرض بـ15433 حالة.

وتعتمد السلطات الصحية العراقية حاليا 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا وهي من صناعة شركة "سينوفارم" الصينية وشركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ومصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المطور مع جامعة أوكسفورد، كما صادقت الحكومة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.