الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على عامل شرع فى قتل آخر بسبب أولوية المرور بسوهاج

القبض على عامل
القبض على عامل

أصيب عامل بجرح نافذ أسفل البطن إثر مشاجرة مع آخر بسبب أولوية المرور بالطريق العام، دائرة قسم شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول المدعو طارق ط و - 24 سنة عامل – ويقيم  دائرة القسم مصابًا بجرح طعني نافذ أسفل البطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص وسؤال عمه المدعو قدري ت و - 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو عبد الواحد م أ  - 43 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة سكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

سوهاج مستشفى ضبط تحقيقات النيابة

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