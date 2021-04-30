مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بسوهاج

لقي طالب مصرعه بينما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ناحية نجع مقلد بقرية الخلافية، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا يفيد ببلاغ من الأهالي بوجود حادث تصادم بين سيارتين دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وجود حادث تصادم بالطريق الزراعي الغربي ناحية نجع مقلد بقرية الخلافية دائرة المركز بين سيارة ملاكي وأخرى نقل جرى رفع آثار الحادث لتسير الحركة المرورية.

وأسفر عن الحادث مصرع م.ع.ع 19سنة طالب، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، بينما أصيب كل من س س ع 45 سنة، وم.ت.ب 36 سنة، طبيب، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جرى نقلهم إلى مستشفى جرجا العام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وفي سياق متصل صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، بأنه سيتم دعم الأطروحات البحثية الجادة وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته ماديا، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي والذى يتضمن دعم المعارف والخبرات للطلاب والباحثين الفائقين في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتى الماجيستير والدكتوراه.

وقال "عزيز" إن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والوزارات، وكذلك تشجيع الباحثين المتميزين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه خاصة في المجالات البحثية التي تخدم قضايا التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تشجيع ودعم الابحاث التى سيتم اختيارها من قبل أساتذة متخصصين في مجال البحث من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي بمبالغ مالية للفائزين.

وأضاف الدكتور احمد محمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع الباحثين على تبنى رؤية مصر ٢٠٣٠، وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية في أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس في مجال البحث العلمي ومهارات التدريس والتعليم، ويأتي أيضا كثمرة للدور الوطني والمسؤولية الاجتماعية والوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين، بما يخدم قضايا التنمية.