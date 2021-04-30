لمجابهة كورونا.. محافظ أسوان: منع أى مظاهر للاحتفالات فى فترة الأعياد

أعطي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لمنع أي مظاهر للإحتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال فترة الأعياد المتتالية وهى عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد المحافظ على غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتي النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، والمناطق التي تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي والقاعات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.



وناشد محافظ أسوان المواطنين بالإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعى بتجنب الإختلاط والتجمعات الأسرية وغيرها للحفاظ على سلامتهم من أي إصابات.

جدير بالذكر أن نظمت الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة أسوان، حملات مكثفة خلال الفترة الحالية مدعمة برجال الشرطة من قوات مديرية أمن أسوان، لمتابعة تطبيق الأجراءات الإحترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورنا، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان



وشملت الحملات فرض غرامة عدم أرتداء الكمامات من بعض المواطنين سواء في أماكن التجمعات أو وسائل النقل الجماعي، كما تم إزالة بعض الأشغالات داخل الأسواق، بجانب غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافتريات المخالفة التي تم ضبطها أثناء تقديم الشيشة لروادها، بالأضافة إلى غلق ٢٧ قاعة أفراح ودور مناسبات، و فض ٢٥ سوق أسبوعي بقري ومدن المحافظة.

وفى السياق ذاته قام رؤساء المراكز والمدن بالمرور على عدد من المساجد بحضور مسئولى الأوقاف للأطمئنان على تطبيق الأجراءات الوقائية أثناء الصلوات الخمس، وأيضاً صلاة التراويح، فيما يتم المرور الميداني لضمان الألتزام بالمواعيد الصيفية والتى بدأت من ١٧ أبريل الجاري لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والكافتريات والورش في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.