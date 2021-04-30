الكويت تسجل 1417 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيلها 8 وفيات و1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الكويت إلى 1554 حالة، فيما بلغت الإصابات 272,562 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن عدد الحالات في العناية المركزة 222 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وحسب السند، سجلت الوزارة أيضا 1394 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 255,817 حالة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.