وزير خارجية تونس يؤكد ضرورة مواصلة دعم منظمة السياحة لاستعادة النشاط

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ضرورة مواصلة دعم المنظمة العالمية للسياحة لجهود تونس من أجل الدفع نحو استعادة القطاع السياحي لنشاطه.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي، على هامش زيارته إلى إسبانيا، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زراب بولوليكشفيلي، بمقر المنظمة في مدريد.

وذكر بيان للخارجية التونسية أن الجرندي هنَّأ بولوليكشفيلي بإعادة انتخابه لولاية ثانية على رأس المنظمة، منوهًا بالجهود المبذولة من أجل مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا على القطاع السياحي في العالم، واتخاذ التدابير المناسبة للحد من تأثيراتها السلبية على الوجهات السياحية والتنقلات الدولية.

من جانبه، عبَّر بولوليكشفيلي عن امتنانه لدعم تونس المستمر لعمل المنظمة، مبديًا استعداده لمزيد من تطوير التعاون مع تونس في العديد من المجالات المتصلة بالقطاع السياحي، ومنها مشروع اتفاق الدعم التقني من أجل إعادة النهوض بالقطاع، والذي تم إبرامه مع الجانب التونسي خلال الزيارة التي أداها إلى تونس في شهر نوفمبر الماضي.