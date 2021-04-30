الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. فرقة «الإخوة أبو شعر» تحيى حفلا للإنشاد الدينى بمكتبة الإسكندرية

الإخوة أبو شعر
الإخوة أبو شعر

تستقبل القاعة الكبرى التابعة لمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية٬ في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا للإنشاد الديني والابتهالات٬ والذي تحييه٬ فرقة "الإخوة أبو شعر" السورية للإنشاد الديني.

ويتضمن الحفل باقة من الابتهالات والتواشيح والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي٬ نذكر من بينها: تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمر سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي، وغيرها.

كما تقدم فرقة الإخوة أبو شعر باقة من الأعمال الدينية المميزة الخاصة بالفرقة من بينها: أشجان المحبين٬ كلما ناديت يا هو٬ قمر بني هاشم٬ وغيرها.

يشار إلى أن فرقة الإخوة أبو شعر٬ تتكون من عشرة أعضاء٬ ستة منهم أخوة أشقاء٬ بقيادة والدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسيني الرفاعي.

وقدمت فرقة الإخوة أبو شعر عشرات حفلات الإنشاد الديني والمديح النبوي في مصر والعديد من الدول العربية من بينها: الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة٬ ماليزيا ودول أخرى.

كما شاركت في العديد من الاحتفالات والمهرجانات العربية والدولية٬ حيث أحيت الفرقة مهرجان اللاذقية في سوريا برعاية وزارة الأوقاف السورية ــ مهرجان شمس الغد في قلعة حلب ــ كما أحيت الفرقة احتفالات المولد النبوي ومولد الحسين في مصر٬ في ساحة المشهد الحسيني.

فرقة الإخوة أبو شعر بدؤوا بالمديح النبوي والابتهالات والإنشاد الديني٬ منذ طفولتهم فبدأت فرقهتم وتأسست عام 1983. تجمع أربعة منهم مكونين فرقة لبراعم تمدح رسول الله٬ وسميت باسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي قد تخرجوا منه في منطقة الزاهرة في دمشق.

كان أصغر أفراد فرقة الإخوة أبو شعر حين تأسيسها بهاء الدين أبو شعر وكان عمره 11 عامًا عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة وبعد سنوات التحق بهم أنس أبو شعر وعرف بـ "ضارب الإيقاع" منذ الصغر.

وكان لأصغرهم عبد الرحمن أبو شعر فرقة خاصة به تسمى بـ "براعم الإيمان" وبدأ بالإنشاد وعمره ستة أعوام وبعد أعوام قليلة إنضم إلى إخوته وتجمعت الفرقة ست أخوة.

فرقة الأخوة أبو شعر مكتبة الاسكندرية الإنشاد الديني قلعة حلب المشهد الحسيني

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