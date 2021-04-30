مقتل أكثر من 38 شخصًا فى احتفال يهودى بإسرائيل

بسبب التدافع..

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل أكثر من 38 شخصا وإصابة العشرات في تدافع خلال احتفال ديني لليهود الحاسيديم.

تفاصيل مقتل 38 اسرائيلي فى احتفال يهودي

وتجمع عشرات الآلاف عند سفح جبل الجرمق في الشمال للاحتفال، حيث أظهرت الصور الملتقطة من مكان الحادث العديد من الجثث مصفوفة على الأرض، فيما واجهت فرق الطوارئ صعوبة في إجلاء المصابين بسبب الحشود الكثيفة في المكان.

وحُظر الاحتفال السنوي في العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، وكان هناك قلق من احتمال أن تتسبب الحشود الضخمة في زيادة انتشار الفيروس.



