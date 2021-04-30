الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورئيس الحى: يجب تدخل الأهالى

صورة لأطفال يسبحون فى نافورة ببورسعيد تثير السخرية

نافوره
نافوره

أثارت صورة لأطفال يستحمون داخل نافورة بنطاق حي المناخ بميدان قصر الثقافة ببورسعيد سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداولها على نطاق واسع.

من جانبه، قال الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ما حدث تصرف غير مسئول ويجب تعاون الأهالي مع الدولة للقضاء على تلك المظاهر السيئة، مؤكدًا على ضرورة التحلي بالإيحابية من قبل الأهالي والمواطنين وأصحاب المحال المطلة على الميدان، حتى يمكن الحفاظ على ما تم من أعمال تجميل، وجميعها لصالح المواطنين والمظهر الحضاري لبورسعيد.

وأضاف رئيس الحي، أنه تم تطوير ميادين وحدائق كثيرة بحي المناخ، ومازالت في حالة جيدة بل إن الأهالي يحافظون عليها، وهو ما يجب أن يكون في الميدان الجديد، مناشدًا أهالي الأطفال بمنعهم من هذا السلوك السيئ.

وفي وقت سابق، أوضح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن محيط قصر الثقافة شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، وذلك نظرا لأهمية المنطقة المحورية، ولتحقيق السيولة المرورية والانسابية في حركة السيارات والمواطنين، لافتا إلى أن أعمال التطوير شهدت رصف الشوارع الرئيسية والفرعية حول قصر الثقافة ورفع كفاءة ميدان قصر الثقافة وإنشاء نافورة على أعلى مستوى، بما يحقق مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة.

يذكر أنه في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ برئاسة الدكتور منصور بكري حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بوسائل النقل والميكروباصات.

وتم خلال الحملة تنفيذ الغرامات الفورية ضد المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة، حيث تم تحرير 23 مخالفة عدم ارتداء كمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتى هذه الحملة فى إطار الجهود التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

سخرية المناخ بورسعيد قصر

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