فرقة عبدالحليم عجم تحيى ليالى المقامات الروحية بقبة الغورى

يواصل صندوق التنمية الثقافية٬ فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه الصندوق٬ في الليلة الثامنة عشرة من ليالي شهر رمضان المبارك٬ وفي تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة٬ للاحتفال بالشهر الفضيل٬ في كافة مراكزه الثقافية والإبداعية في كافة محافظات الجمهورية.

وتقام الفعاليات مع التشديد علي كافة الإجراءات الإحترازية٬ للوقاية من وباء كورونا٬ والتي يحرص ويؤكد عليها صندوق التنمية الثقافية٬ بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

ويستضيف مركز إبداع قبة الغورى٬ في مقره الكائن بشارع الأزهر٬ ليلة سورية لفنون الإنشاد الدينى والتواشيح النبوية، والتي تحييها فرقة عبد الحليم عجم٬ وذلك ضمن فعاليات ليالي المقامات الروحية في دورتها السادسة٬ والتي تقام تحت شعار: "فلنسمع حتى نرى.. ونري حتى نسمع"، الحفل رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح.

وتقدم فرقة المنشد عبد الحليم عجم مجموعة من قصائد كبار شعراء الصوفية٬ من بينهم ابن الفارض٬ الحلاج٬ جلال الدين الرومي٬ السهروردي٬ شمس الدين التبريزي٬ رابعة العدوية٬ وغيرهم.

كما يتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل التواشيح والمدائح النبوية٬ من بينها: تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمرا سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.

وفى سياق متصل٬ يستقبل بيت السحيمى في شارع المعز، ليلة جديدة من ليالى "الأراجوز وخيال الظل"٬ والتي تقدمها فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز وخيال الظل٬ والتي أسّسها دكتور نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، مؤمنة بأننا لا نمتلك مُنتَجًا يوازي المنتج الثقافي يمكن تسويقه والاعتماد عليه، فالثقافة أهم من أي منتج آخَر.

وفي قصر الأمير طاز بمقره الكائن خلف قسم الخليفة٬ يقدم كورال القصر أمسية طربية متميزة يقدمها شباب وبنات منطقة الخليفة تحت إشراف الفنانة هبة رمضان. ويتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل نذكر من بينها: عنابي للفنان كارم محمود٬ هاتوا الفوانيس يا ولاد للفنان محمد فوزي٬ لأجل النبي للفنان محمد عبد المطلب٬ يا رايحين للنبي الغالي وغيرها.

وللأطفال، تقدم الفنانة رحمة محجوب ورشة حكى جديدة بعنوان "حكايات شهرزاد" بمركز إبداع الطفل٬ في بيت العينى خلف الجامع الأزهر.

