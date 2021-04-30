الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشهيد الــ497.. الأطباء تنعى أستاذ القلب بجامعة سوهاج إثر اصابته بكورونا

د٠احمدبغدادي
د٠احمدبغدادي

نعت نقابة الاطباء الفرعية بسوهاج برئاسة الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الاطباء بسوهاج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الشهيد الدكتور أحمد بغدادي أستاذ القلب بجامعة سوهاج ومؤسس وحدة القسطرة، والذي توفي إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، “خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء”.

وأشارت النقابة ان الشهيد بغدادي ، الطبيب رقم الــ”497″، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

يذكر أنة توفى منذ عدة أيام الدكتور هاني عادل عاشور مدرس النساء والتوليد بكلية طب سوهاج، اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وتوفي ٤ أطباء بمحافظة سوهاج، خلال الأسبوعين الماضيين، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء عملهم داخل المستشفيات الحكومية التي يعملون بها.

إذ أنه توفي كلاً من الدكتور هاني الديب، أخصائي النساء والتوليد بمستشفي البلينا المركزي، الدكتور عاطف رشدي أخصائي الجراحة بمستشفي طهطا العام، الدكتور شنودة جرجس أخصائي طب الأطفال بمستشفي البلينا المركزي، ولحق بهم عصر أمس الجمعة، الدكتور السيد عثمان أخصائي النساء والتوليد بمستشفي أخميم المركزي.

يذكر أن الدكتور السيد عثمان أخصائي النساء والتوليد بمستشفي أخميم المركزي، توفي أمس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا منذ ثلاثة أيام جاء فيه الأتي:

“بشكر كل الناس اللي دعتلي الامور لسه مستقرتش لانه لسه ناجحين امبارح فتركيب cvp عشان الأدوية الوريد والتحاليل ولسه نتايجها.. كل يوم تقريبًا عالأقل مرة أو مرتين نوبة كحة هستيرية وراها ضيقة نفس وtachypnea مببقاش شايف إنها هتفك قرح وإصابات داخل الأنف والفم من مرور الأكسجين وكل دا نعمة عشان في أوكسجين أساسًا.. نعم كمان شباب العناية هنا مجتهدين ومتعاونين ربنا يباركلهم ووقفة أهلي جنبي بدعي ربنا يخرجني منها على خير إدعولي ساعة الاستجابه وقت الفطار”.

ونعى عدد من العاملين بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج وفاة الدكتور السيد عثمان داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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