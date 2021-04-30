الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

تنشر "الدستور" تقريرًا عن كافة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، طبقا لآخر التطورات في السوق المصرى، ويحتوي التقرير على كافة الأنواع، وهي عيار 18، وعيار 21، وعيار 24، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، وسعر الأوقية الذهبية. 

ونستعرض لكم يوميًا تقريرًا عن حالة سوق الذهب في مصر، وفقا لآخر التطورات، حيث يشهد سوق الذهب انخفاضا في الأسعار، بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تعاني منه معظم الدول في العالم. 

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

نقدم لكم خلال التقرير أسعار الذهب بكافة أنواعه، وسعر جرام الذهب في كافة الأنواع المذكورة في التقرير، دون المصنعية الذي يحصل عليها تاجر المشغولات الذهبية، والتي تتباين من نوع لآخر 

سعر أوقية الذهب اليوم 

سجل سعر أوقية الذهب عالميا، اليوم الجمعة، ٢٧٥٦٠ جنيهًا مصريًا، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرامًا من عيار ٢٤، ويتميز هذا النوع من الذهب بانخفاض نسب الشوائب. 

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم 

بلغ سعر جرام الذهب لعيار ٢٤، اليوم الجمعة، ٨٨٨ جنيهًا مصريًا، وذلك العيار يتميز بالنقاء، وهو الأقل مبيعا فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والأعلى سعرًا في أنواع الذهب. 

سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم 

سجل سعر جرام الذهب لعيار ٢١، اليوم الجمعة، ٧٧٤ جنيهًا مصريًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى بعض المحافظات.

سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم 

وصل سعر جرام الذهب لعيار ١٨، اليوم الجمعة، ٦٦١ جنيهًا مصريًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتميز بقوة الصلابة، ويحتوي على نسب شوائب أعلى من عيار ٢٤، وعيار ٢١. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، ٦٢٠٠ جنيه مصري، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى ٨ جرامات من الذهب عيار ٢١. 

أسعار الذهب عيار ١٨ عيار ٢١ عيار ٢٤ الجنية الذهب سعر جرام الذهب عيار ٢١

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