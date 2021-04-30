حملات صباحية ومسائية لتطبيق الاجراءات الاحترازية بغرب سوهاج (صور)

شنت الوحدة المحلية بحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج و بالتنسيق مع العقيد شادي عبد اللطيف، رئيس شرطة المرافق بسوهاج ، لليوم الخامس على التوالى، حملات مسائية وصباحية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمحلات والمقاهى والمطاعم بنطاق الحى لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك رفع الإشغالات من الطريق العام.

وبدأت الحملة عملها فى الساعات الاولى من صباح اليوم بمشاركة ضباط شرطة المرافق بسوهاج بقيادة الرائد حازم أبو حسوب بالمرور على المقاهى والكافيهات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع الإشغالات التى تعرقل سير الطريق العام بنطاق الحى.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشطوري، رئيس حى غرب سوهاج، إنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يتم تنفيذ حملات صباحاً ومساءاً بنطاق حي غرب للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ضمن دور الحى للمشاركة فى حل الأزمة.

وأشار الشطورى الى أن الحملة المسائية التى تمت اليوم أسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل غرامة فورية وضبط ومصادرة ١١ شيش و٢٦ مضبوطات متنوعة، كما تم توزيع كمامات مجانا على المواطنين.

ولفت رئيس الحى أنه تم المرور على منطقة المخبز الألي وشارع الجرجاوية ومنطقة الحويتي وأن الحملة قد أسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل غرامة فورية وضبط ومصادرة ١١ شيش و٢٦ مضبوطات متنوعة.

وذكر رئيس الحي أنه تم توزيع كمامات مجانا أثناء الحملة علي المواطنين للمساعدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد أن الحملات مستمرة ليلاً ونهاراً لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيقها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن حى غرب قام أمس بالتفتيش على عدة أماكن بدأت بمنطقة المدينة الطبية، ومدينة العرائس، ومنطقة العارف، وشارع المستشفى العام، وشارع المحطة، ومنطقة الحويتي، وطريق ترعة نجع حمادى.

وأكد رئيس الحي علي إستمرار الحملات على مدار الساعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعودة انضباط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

أحمد الشطورى رئيس حى غى سوهاج

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