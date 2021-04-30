إحصاءات بريطانية: انخفاض تلوث الهواء إلى أدنى مستوياته فى 2020 نتيجة لقيود كورونا

أظهرت الإحصاءات الرسمية أن تلوث الهواء في المملكة المتحدة انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في عام 2020 نتيجة للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا.



وأوضحت الأرقام الصادرة عن وزارة البيئة البريطانية -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن متوسط المستويات السنوية لثاني أكسيد النيتروجين -أحد الملوثات الرئيسية المضرة بالصحة- وصلت إلى الحد الأدنى منذ تسعينيات القرن الماضي.



وقال مسؤولون في بريطانيا، إن انخفاض حركة المرور على الطرق نتيجة للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا -التي بقي الناس في منازلهم بسببها- من المرجح أن يكون عاملاً مساهماً كبيراً في انخفاض مستويات الملوثات التي تأتي من مصادر مثل محركات السيارات.



وأشارت الإحصاءات البريطانية أيضاً إلى أن هناك انخفاضاً في الملوثات الخطيرة الأخرى وأنواع الجسيمات التي تسببها مجموعة من المصادر مثل حركة المرور وحرق الأخشاب.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.