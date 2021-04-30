الاعتراف بالزواج والحب.. تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل «موسى»

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل موسى والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان أحداث مشوقة جدًا، حيث ظهرت حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب في السوق، فيما طلبت من شقيقها المعلم وهبة الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب أن يبعد موسى عن قصة التهريب من غزة مؤكدة لشقيقها أنها تحب موسى ولا تريد أن يتم الزج به في السجن بسبب ذلك الأمر.



وكشفت الحلقة الجديدة من المسلسل عن اعتراف جمع حلاوتهم الفنانة سمية الخشاب وموسى الفنان محمد رمضان، حيث أعلنا لبعضهما عن الحب والزواج وهو ما وافقا عليه بينما رفض شقيق حلاوتهم (سيد رجب) هذا الأمر خوفا من أن يمسك موسى بالمحال والفتونة في منطقة سوق باب اللوق الذي تدور أحداث المشاهد فيه.



وكشفت الحلقة السابعة عشر على أن زوجة شيخ البلد الشخصية التي تقدمها الفنانة عبير صبري دفعت الأموال لأحد المطاريد من أجل أن يبحث عن موسى وقتله وذلك للأخذ بالثأر بعد أن قتل موسى (حميد) الشخصية التي قدمها الفنان محمد أحمد ماهر وهو ما علم به شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي ورفضه تماما.



واوضحت الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يعرض على شاشة قناة "دي أم سي" أن موسى ما زال في مرحلة البحث عن شقيقته (شفيقة) الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي، حيث يريد التوصل إلى نوفل الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة وهو الذي يعرف مكان شقيقة موسى.



وكشفت الحلقة أيضا عن علاقة حب من جانب شهاب باشا الذي يقدم شخصيته الفنان صبري فواز إلى شفيقة التي قامت بضربه من قبل، بينما قام بتخليصها من نوفل الذي علم بتواجدها في مدينة الإسكندرية وكان يطاردها.



وظهرت في الحلقة بعض الفنانين من بينهم الفنانة فريدة سيف النصر التي تقدم شخصية (كحلة) الغجرية، بينما ظهرت الفنانة هلا السعيد التي تقدم شخصية الأرمنية إضافة إلى ظهور بعض الفنانين الآخرين من بيهم محمد ريحان الذي يقدم شخصية الشيخ صالحين إضافة إلى ظهور كل من الفنان احمد محارب وأخرون ممن ظهروا مثل الفنان سعد المختار والفنان ضياء عبدالخالق.

والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.