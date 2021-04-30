تقرير أمريكى: 35% من سكان الولايات المتحدة تعرضوا للإصابة بكورونا

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 35% من سكان الولايات المتحدة يُقدر بأنهم تعرضوا للإصابة بالفيروس المسبب لمرض كورونا منذ بدء الوباء وحتى شهر مارس الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الهيئة الأمريكية تقدر أن الفيروس أدى إلى 114.6 مليون إصابة بـ (كوفيد-19) و97.1 مليون حالة أعراض و5.6 مليون حالة دخول إلى المستشفى منذ شهر فبراير 2020 إلى مارس 2021.

وأضافت الشبكة أن هذا يعني أن إجمالي الإصابات يقدر بنحو 4 أضعاف ما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

وتابعت "سي إن إن" قائلة إن هذه الفجوة ليست كبيرة تمامًا كما ذكرت الهيئة الأمريكية في شهر يناير الماضي عندما قدرت أن نسبة أعلى من إصابات كورونا لم يتم كشفها.

ومنذ ذلك الوقت، حسب "سي إن إن"، تقول الهيئة إنها تلقت مزيداً من المعلومات حول عدد المرات التي يلجأ فيها الأشخاص المصابون بأعراض كورونا إلى الرعاية الطبية والاختبارات.

إصابات كورونا علي مستوي العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إن السلالة الهندية انتشرت الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.