الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: أي اتفاق سيء مع إيران سيؤدي إلى حرب وطائراتنا قد تصل لأي مكان بالمنطقة

إسرائيل: أى اتفاق سىء مع إيران سيؤدى لحرب.. وطائراتنا تصل لأى مكان

وزير الاستخبارات
وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين.

رفع كيان الإحتلال الإسرائيلي من حدة تحذيراته إزاء إحياء الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 إلى مستوى جديد، قائلة إن عقد أي صفقة "سيئة" سيؤدي "حتمًا" إلى اندلاع حرب في المنطقة.

 

وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في حديث لوكالة "رويترز"، موقفنا المتمثل في أنها لا تعتبر نفسها مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، وصرح: "اتفاق سيء سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة".

وأضاف كوهين: "أي طرف يسعى لمنافع قصيرة الأمد يجب أن يكون واعيا بالمدى الطويل... لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية. إيران ليس لديها حصانة في أي مكان. طائراتنا يمكنها أن تصل لأي موقع في الشرق الأوسط وبالطبع لإيران".

 

وقال كوهين إن على القوى العالمية منع إيران من "زعزعة الاستقرار في دول أخرى" وتمويل الجماعات المسلحة إضافة لحرمانها من سبل تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية.

 

وتستضيف فيينا منذ 3 أسابيع محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

 

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.

 

وترفض إسرائيل بشدة الاتفاق مع إيران معتبرة أن الإجراءات المنصوص عليها فيه غير كافية ويجب أن تشمل البرنامج الصاروخي الإيراني.

 

وتقول إيران إن طموحاتها النووية سلمية وبرنامج بحوثها لا يهدف إلى صناعة أي سلاح نووي لأن هذا الأمر يتناقض مع الشريعة الإسلامية.

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