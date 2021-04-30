الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التورط فى جريمة قتل.. تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل ضل راجل

ياسر جلال
ياسر جلال

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر تورط جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال في قضية قتل وذلك حيث اتهم بقتل خميس العترة الشخصية التي يقدمها الفنان محمد أبوالنجا والذي يستغل جلال بالأموال والمساومة من أجل إعطاءه فيديو إثبات زواج ابنته.


وكشفت الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يعرض على شاشة قناة الحياة عن قيام الشرطة باقتحام منزل جلال وتوجيه له التهمة التي على إثرها دفعت لأن يأخذ أربع أيام على ذمة التحقيق من جانب النيابة، بينما حاولت الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور في أن تساعد جلال وذلك عن طريق الضابط الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبدالمغني.


وضمن أحداث الحلقة كشفت عن عدم تورط من حاول اجهاض شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في القتل، مشيرين إلى أن ما حدث لم يعلموا به لتكشف الحلقة الثامنة عشر عن مجهول قام بقتل خميس العترة، بينما وقت تواجد جلال هناك نسى هاتفه المحمول وهو ما كشف للنيابة عن القاتل.


واستمرت الحلقة في تشويق وإثارة الجمهور، حيث دخلت شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في حالة من الاغماء بسبب ما حدث فيما تواجدت مع والدتها هدي الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي من أجل أن تصالحها عما حدث لوالدها.


ومسلسل ضل راجل يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود عبد المغني ونرمين الفقي ونور اللبنانية وأنعام سالوسة ورنا رئيس وأشرف زكي وأميرة العايدي وماجدة منير ومحمد يسري وايهاب فهمي ونبيل نور الدين وعصام السقا وأحمد الحلواني وأحمد حلاوة وعندي بهجت ورباب ممتاز وآخرون وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
 

وكانت آخر أعمال الفنان ياسر جلال هو مسلسل الفتوة الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته  كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وليلي احمد زاهر ونجلاء بدر وعبدالرحمن القليوبي وآخرون وموسيقي تصويرية للمسلسل شادي مؤنس ومسلسل الفتوة هو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي. 

تورط جريمة قتل الفنان ياسر جلال مسلسل ضل راجل

الأكثر قراءة

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بزراعات النخيل

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢ مليون جنيه

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

شاب الموتوسيكل لـ«الدستور»: «كان نفسي أطلب من الريس شقة بس اتوترت»

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

«الصحة»: تسجيل 1003 إصابات جديدة بكورونا.. و59 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل أكثر من 38 شخصًا فى احتفال يهودى بإسرائيل

وزير المخابرات الإسرائيلي مهددا إيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟