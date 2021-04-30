التورط فى جريمة قتل.. تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل ضل راجل

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر تورط جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال في قضية قتل وذلك حيث اتهم بقتل خميس العترة الشخصية التي يقدمها الفنان محمد أبوالنجا والذي يستغل جلال بالأموال والمساومة من أجل إعطاءه فيديو إثبات زواج ابنته.



وكشفت الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يعرض على شاشة قناة الحياة عن قيام الشرطة باقتحام منزل جلال وتوجيه له التهمة التي على إثرها دفعت لأن يأخذ أربع أيام على ذمة التحقيق من جانب النيابة، بينما حاولت الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور في أن تساعد جلال وذلك عن طريق الضابط الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبدالمغني.



وضمن أحداث الحلقة كشفت عن عدم تورط من حاول اجهاض شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في القتل، مشيرين إلى أن ما حدث لم يعلموا به لتكشف الحلقة الثامنة عشر عن مجهول قام بقتل خميس العترة، بينما وقت تواجد جلال هناك نسى هاتفه المحمول وهو ما كشف للنيابة عن القاتل.



واستمرت الحلقة في تشويق وإثارة الجمهور، حيث دخلت شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في حالة من الاغماء بسبب ما حدث فيما تواجدت مع والدتها هدي الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي من أجل أن تصالحها عما حدث لوالدها.



ومسلسل ضل راجل يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود عبد المغني ونرمين الفقي ونور اللبنانية وأنعام سالوسة ورنا رئيس وأشرف زكي وأميرة العايدي وماجدة منير ومحمد يسري وايهاب فهمي ونبيل نور الدين وعصام السقا وأحمد الحلواني وأحمد حلاوة وعندي بهجت ورباب ممتاز وآخرون وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.



وكانت آخر أعمال الفنان ياسر جلال هو مسلسل الفتوة الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وليلي احمد زاهر ونجلاء بدر وعبدالرحمن القليوبي وآخرون وموسيقي تصويرية للمسلسل شادي مؤنس ومسلسل الفتوة هو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي.