الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفنون الشعبية تضىء ساحة الهناجر فى الليلة الـ11 لبرنامج «هل هلالك»

هل هلالك
هل هلالك

فى الليلة الـ11 لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أضاءت استعراضات فرقة "رضا" للفنون الشعبية وفقرات السيرك القومى، وأوبريت الليلة الكبيرة، والورش الفنية بركن الطفل، أمس الخميس، ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشارك فى البرنامج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صلاح الدين، باقة من أشهر استعراضاتها التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى، منها استعراض "الأقصر بلدنا، موشح غريب الدار، الفلاحين، الحجالة، الأغاني الشعبية (اه يا لموني، العتبة جزاز)، سماح النوبة، الكرنبة (ألعاب بنات)، النوبة".

كما قدم فنانو السيرك القومى بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة من أمتع فقرات فنون السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، التى تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الجونجلير،  الحربة الصينية، الكاوتشوك، المهرجين، التوازن على البيسكليت، الساحر، التوازن على الزجاجات، الدودة الشقية، الأنتيبوت" .

ويشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، طوال فترة برنامج "هل هلالك" برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

جاء هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يوميًا طوال فترة البرنامج، يقدم فيها ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، وكانت ورشة اليوم حول أعمال الرسم والتلوين.

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم 21 رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر 30و20 جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على الجمهور.

هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
هل هلالك
IMG-20210430-WA0096
IMG-20210430-WA0096
IMG-20210430-WA0098
IMG-20210430-WA0098
هل هلالك
هل هلالك
ليالى رمضان برنامج هل هلالك الرمضاني المخرج المصري خالد جلال مسرح ساحة الهناجر السيرك القومي

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