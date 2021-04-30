الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يكبد ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات بمأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

 تكبّدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية و مادية كبيرة في جبهات القتال غرب محافظة مأرب وسط اليمن، بنيران قوات الجيش الوطني و المقاومة الشعبية و بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.


وقال مصدر عسكري - في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بحسب وكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش الوطني نفّذت كمينًا محكمًا استهدف مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة المشجح، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 حوثيًا بين قتيل وجريح.


وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني صادرت أسلحة متوسطة وخفيفة وكمّيات من الذخائر كانت بحوزة تلك العناصر الحوثية.


وفي جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتحركات للمليشيا الحوثية، وألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية، منها إعطاب عربة مدرعة، و تدمير عدد من الأطقم، و سقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.


وفي ذات السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات و تعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن تدمير عدد من العربات والأطقم، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

والأربعاء الماضي، حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية و طيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية  "فرانس برس" أشار مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن قوات أبطال الجيش والمقاومة شنّوا هجومًا معاكسًا، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، وأسقطوا العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأوضح أن المعارك أسفرت أيضًا عن خسائر مادية في صفوف المليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش، فيما دمّر طيران التحالف 5 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها.

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