«المولوية» تتألق بقصر الأمير طاز ضمن فعاليات التنمية الثقافية (صور)

أقيم مساء اليوم الخميس بقصر الأمير طاز "بحي الخليفة" حفل فرقة المولوية المصرية قيادة الفنان والمنشد عامر التوني، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم.

وقدم "التوني" وفرقته برنامجا متميزا ضم مجموعة مختارة من أشهر القصائد فى العشق الإلهى لابن الفارض والحلاج وبن عربي.

كما افتتح دكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق ودكتور نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق نسخة ثانية من معرض الوثائق النادرة.

ومن ناحية أخرى فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية فى السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتى تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها فى عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومى للسينما المصرية، المهرجان القومى للمسرح، مهرجان المسرح التجريبى، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان، مهرجان سينما الطفل.

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

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