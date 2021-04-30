الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بزراعات النخيل

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق نشب بزراعات الحلف والهيش وامتد إلى أشجار النخيل داخل قطعة أرض بنجع القبة التابع لقرية غرب أسوان، وتم الدفع بسيارات الإطفاء حتى يتم من اطفاءه قبل انتشار النيران.

وأسفر الحريق عن اشتعال النيران وتلف وخسارة ما يقرب من 15 شجرة من أشجار النخيل بقطعة الأرض، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتلف عدد أكبر من الأشجار.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمدينة أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض بنجع القبة التابع لقرية غرب أسوان، و امتداده في زراعات الحلف والهيش وأشجار النخيل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل انتشار النيران.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان حققت على مدار 3 أيام ماضية، وهم: الإثنين، والثلاثاء والأربعاء، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتباينت المحافظات التي ينتمي إليها الحالات، وليست من المحافظة فقط، حيث يوجد تابعة لدولة السودان الشقيقة، و حالات تابعة لمحافظات أخرى.

وتوافدت هذه الحالات المصابة على مستشفيات العد المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا ''الإصابة والإشتباه''، حيث إنه تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعالجهم ومتابعتهم بإستمرار ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبرتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعوا نفس للبرتوكول العلاجي.

جدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم.



وجاء ذلك من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون إستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الإلتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، والإقتصار على إستقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الإلتزام بعدم إصطحاب الأطفال للصلاة، وكذا الإلتزام بعدم إستقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التجهد، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم السماح بالإعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.



وحددت وزارة الصحة والسكان مستشفى أسوان التخصصي عزل صحي ومركز رئيسي لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد، وتم تجهيزها بالكامل لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.



وترجع تباعية مستشفى أسوان التخصصي ''العزل الصحي'' لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وتضم المستشفى فريق طبي واصطف تمريض تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، أما بخصوص الطاقة الاستيعابية والأسرة الموجوده فقد يصل إجمالي عدد الأسرة لـ132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.