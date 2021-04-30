موعد أذان المغرب فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 30-4-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 30-4-2021، الموافق الثامن عشر من رمضان.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 30-4-2021

نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن مواقيت صلاة المغرب اليوم الجمعة، وفقا لآخر التحديثات والتي تختلف من محافظة لأخرى بفارق دقائق محدودة، كما هو موضح بالتالي:

- موعد أذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم الجمعة ، ٦:٣١ م.

- موعد أذان صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة ، ٦:٣٨ م.

- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم الجمعة ، ٦:٣٣ م.

- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم الجمعة ، ٦:٣٢ م.

- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم الجمعة ، ٦:٣١.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة ، ٦:٢٧ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة ، ٦:٢٥ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة ، ٦:٣١ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم الجمعة ، ٦:٣٠ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة ، ٦:٣٢ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم الجمعة ، ٦:٢٠ م.

- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم الجمعة ، ٦:٠٤ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ٦:٢٩ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسوان، اليوم الجمعة ، ٦:١٦ م.

- موعد صلاة المغرب في مرسى علم، اليوم الجمعة، ٦:١٠ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم الجمعة ، ٦:٢٠ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم الجمعة ، ٦:٤٩ م.

- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم الجمعة ، ٦:١٧ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة ، ٦:٢٨ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة دمياط، اليوم الجمعة ، ٦:٣١ م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة شرم الشيخ، اليوم الجمعة ، ٦:١٦ م.